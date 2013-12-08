Smart YouTube TV
YouTube клиент для медиа-боксов и ТВ на базе Android
В настоящее время множество девайсов имеют проблемы с YouTube. Цель приложения - исправить этот недостаток.
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Возможности
- поддержка 4К
- нет зависимости от Google-сервисов
- прекрасно выглядит на экране ТВ
- поддержка “родного” пульта управления
- локализованная клавиатура для поиска
- без рекламы
- поддержка всех языков
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- QIWI (Visa, Mastercard)
- Donation Alerts (PayPal)
- ПриватБанк (UA)
- BTC: 1JAT5VVWarVBkpVbNDn8UA8HXNdrukuBSx
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Дополнительно
Что выбрать?
Стабильный релиз ориентирован на большинство пользователей. Начните с нее. Она содержит четыре лаунчера: 1080 Основной, 1080 Дополнит, 4K Основной и 4K Дополнит. Они отличаются производительностью на конкретном устройстве. Пробуйте последовательно один за другим, пока не найдете тот, что будет работать у вас лучше. Также, 4K-лаунчеры поддерживают QHD и UHD разрешения.
YouTube Kids - это сервис видео-контента для детей дошкольного возраста. Больше информации
YouTube LIVE версия - просмотр тв каналов на вашем устройстве. Во многих странах не доступна. Больше информации
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Контакты
Группа в Telegram (EN): SmartYouTubeTV_en
Группа в Telegram (RU): SmartYouTubeTV
Почта: first.hash at gmail dot com