Smart YouTube TV

YouTube клиент для медиа-боксов и ТВ на базе Android

В настоящее время множество девайсов имеют проблемы с YouTube. Цель приложения - исправить этот недостаток.

Скриншоты

Возможности

поддержка 4К

нет зависимости от Google-сервисов

прекрасно выглядит на экране ТВ

поддержка “родного” пульта управления

локализованная клавиатура для поиска

без рекламы

поддержка всех языков

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Дополнительно

Что выбрать?

Стабильный релиз ориентирован на большинство пользователей. Начните с нее. Она содержит четыре лаунчера: 1080 Основной, 1080 Дополнит, 4K Основной и 4K Дополнит. Они отличаются производительностью на конкретном устройстве. Пробуйте последовательно один за другим, пока не найдете тот, что будет работать у вас лучше. Также, 4K-лаунчеры поддерживают QHD и UHD разрешения.

YouTube Kids - это сервис видео-контента для детей дошкольного возраста. Больше информации

YouTube LIVE версия - просмотр тв каналов на вашем устройстве. Во многих странах не доступна. Больше информации

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Контакты

Группа в Telegram (EN): SmartYouTubeTV_en

Группа в Telegram (RU): SmartYouTubeTV

Почта: first.hash at gmail dot com

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