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Smart YouTube TV

YouTube клиент для медиа-боксов и ТВ на базе Android

В настоящее время множество девайсов имеют проблемы с YouTube. Цель приложения - исправить этот недостаток.

Скриншоты

Возможности

  • поддержка 4К
  • нет зависимости от Google-сервисов
  • прекрасно выглядит на экране ТВ
  • поддержка “родного” пульта управления
  • локализованная клавиатура для поиска
  • без рекламы
  • поддержка всех языков

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Дополнительно

Что выбрать?

Стабильный релиз ориентирован на большинство пользователей. Начните с нее. Она содержит четыре лаунчера: 1080 Основной, 1080 Дополнит, 4K Основной и 4K Дополнит. Они отличаются производительностью на конкретном устройстве. Пробуйте последовательно один за другим, пока не найдете тот, что будет работать у вас лучше. Также, 4K-лаунчеры поддерживают QHD и UHD разрешения.

YouTube Kids - это сервис видео-контента для детей дошкольного возраста. Больше информации

YouTube LIVE версия - просмотр тв каналов на вашем устройстве. Во многих странах не доступна. Больше информации

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Контакты

Группа в Telegram (EN): SmartYouTubeTV_en
Группа в Telegram (RU): SmartYouTubeTV
Почта: first.hash at gmail dot com